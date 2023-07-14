В Самарской области топ-менеджера АО обвиняют в получении коммерческого подкупа

В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела начальника управления организации капитального строительства АО, подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с ноября 2021 г. по март 2023 г. он получил от индивидуального предпринимателя около 300 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении контракта.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?