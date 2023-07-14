В Самарской области топ-менеджера АО обвиняют в получении коммерческого подкупа

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В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела начальника управления организации капитального строительства АО, подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.