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Общество

Российский научный фонд поддержит шесть проектов молодых ученых Самарского университета им. Королева

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам конкурса 2023 года на получение грантов Российского научного фонда получили поддержку проекты ученых Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Проекты стали победителями по двум конкурсам: "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых". Также продлена поддержка проектов научных групп под руководством молодых ученых, реализация которых стартовала в 2020 году.

В первом мероприятии поддержку получили исследования ученых Самарского университета им. Королева: Никиты Гуракова, старшего научного сотрудника НОЦ ГДИ-209, "Определение передаточной функции пламени (FTF) на основании расчетов процессов горения в трехмерной нестационарной постановке", а также Евгения Кишова, старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра авиационных конструкций (НОЦ-202), "Разработка математической модели нестационарного теплопереноса в технологическом процессе изготовления изделий аддитивным способом". В этой программе РНФ отметил 431 инициативный проект.

Грант РНФ на проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых Президентской программы исследовательских проектов получили:

— совместный коллектив авторов: Бахтиер Бахрамбек угли Юсупов (Институт математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан) и Михаил Игнатьев, доцент кафедры алгебры и геометрии Самарского университета им. Королева, на исследование "Инварианты алгебраических систем";

— Григорий Попов, старший научный сотрудник Передовой инженерной аэрокосмической школы "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники", на "Разработку метода сквозного проектирования охлаждаемых турбин перспективных газотурбинных двигателей с использованием технологии цифровых двойников и элементов машинного обучения";

— Роман Вдовин, старший научный сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва, на "Разработку технологии изготовления формообразующей оснастки из стеклонаполненного термопластичного материала с помощью аддитивных технологий".

Всего в этом конкурсе получили поддержку 254 проекта.

РНФ также продлил на два года грант Антону Савченкову, доценту кафедры неорганической химии, на реализацию проекта "Развитие методов анализа межатомных взаимодействий в структурах кристаллов".

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