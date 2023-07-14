Российский научный фонд поддержит шесть проектов молодых ученых Самарского университета им. Королева

По итогам конкурса 2023 года на получение грантов Российского научного фонда получили поддержку проекты ученых Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Проекты стали победителями по двум конкурсам: "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых". Также продлена поддержка проектов научных групп под руководством молодых ученых, реализация которых стартовала в 2020 году.

В первом мероприятии поддержку получили исследования ученых Самарского университета им. Королева: Никиты Гуракова, старшего научного сотрудника НОЦ ГДИ-209, "Определение передаточной функции пламени (FTF) на основании расчетов процессов горения в трехмерной нестационарной постановке", а также Евгения Кишова, старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра авиационных конструкций (НОЦ-202), "Разработка математической модели нестационарного теплопереноса в технологическом процессе изготовления изделий аддитивным способом". В этой программе РНФ отметил 431 инициативный проект.

Грант РНФ на проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых Президентской программы исследовательских проектов получили:

— совместный коллектив авторов: Бахтиер Бахрамбек угли Юсупов (Институт математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан) и Михаил Игнатьев, доцент кафедры алгебры и геометрии Самарского университета им. Королева, на исследование "Инварианты алгебраических систем";

— Григорий Попов, старший научный сотрудник Передовой инженерной аэрокосмической школы "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники", на "Разработку метода сквозного проектирования охлаждаемых турбин перспективных газотурбинных двигателей с использованием технологии цифровых двойников и элементов машинного обучения";

— Роман Вдовин, старший научный сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва, на "Разработку технологии изготовления формообразующей оснастки из стеклонаполненного термопластичного материала с помощью аддитивных технологий".

Всего в этом конкурсе получили поддержку 254 проекта.

РНФ также продлил на два года грант Антону Савченкову, доценту кафедры неорганической химии, на реализацию проекта "Развитие методов анализа межатомных взаимодействий в структурах кристаллов".