В Самаре по подозрению в приготовлении к госизмене арестовали женщину

В четверг, 13 июля, Самарский райсуд Самары отправил под стражу на два месяца жительницу области Полину Евтушенко, подозреваемую в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

По версии правоохранителей, женщина склоняла жителя Самары к вступлению в вооруженное формирование "Легион свобода России" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

Евтушенко арестовали на два месяца — до 11 сентября.