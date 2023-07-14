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Преступления Происшествия

В Самаре по подозрению в приготовлении к госизмене арестовали женщину

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, Самарский райсуд Самары отправил под стражу на два месяца жительницу области Полину Евтушенко, подозреваемую в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

По версии правоохранителей, женщина склоняла жителя Самары к вступлению в вооруженное формирование "Легион свобода России" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

Евтушенко арестовали на два месяца — до 11 сентября.

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