В Самаре по подозрению в приготовлении к госизмене арестовали женщину

В четверг, 13 июля, Самарский райсуд Самары отправил под стражу на два месяца жительницу области Полину Евтушенко, подозреваемую в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.
По версии правоохранителей, женщина склоняла жителя Самары к вступлению в вооруженное формирование "Легион свобода России" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.
Евтушенко арестовали на два месяца — до 11 сентября.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?