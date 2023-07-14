В Музее Модерна прозвучали романсы русских и зарубежных композиторов

В четверг, 13 июля, в Музее Модерна состоялся концерт, посвященный романсу. Произведения великих русских и зарубежных композиторов прозвучали в исполнении солистов Самарской филармонии Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Павла Назарова (фортепиано), а также артиста губернского мужского хора "София" Дениса Вдовина (бас).

Камерный зал усадьбы Курлиных собрал максимальное количество слушателей. Провела концерт Ирина Цыганова - лектор-музыковед Самарской филармонии, рассказавшая историю работы над каждой

композицией и детали биографии знаменитых музыкальных деятелей.

Отдельное внимание было уделено творчеству Сергею Рахманинова, который написал более 80 произведений в жанре романса. Посетители получили возможность узнать больше о юности композитора, его жизни в Ивановке и увлечении сестрами Скалон. Так, на концерте прозвучали три романса, посвященные и написанные отдельно для каждой из сестер.

Кроме того, Валентина Яхьяева, Марианна Новикова и Павел Назаров исполнили две знаменитых пьесы Рахманинова в шесть рук - "Вальс" и "Романс".

Представители музея также анонсировали следующее мероприятие из цикла "Музыка Модерна" - концерт "Звучание души" 20-го июля, в 18:30. На нем выступят гости из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Лейла Эйвазова (сопрано) и Татьяна Жирихина (фортепиано).

Прозвучат композиции М. И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С. В. Рахманинова и других. Приобрести билет можно в кассе в день мероприятия, цена - 300 рублей. Записаться на мероприятие необходимо заранее в группе музея.