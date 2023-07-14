16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Музее Модерна прозвучали романсы русских и зарубежных композиторов Фестиваль "Кошкин Джаз" пройдет в Самаре с 28 по 30 июля В Доме Сивре прозвучат джазовые композиции из лучших кинофильмов В Музее модерна пройдет концерт, посвященный романсу Виталий Суханов: "Современное искусство - это в первую очередь свобода"

Музыка Культура

В Музее Модерна прозвучали романсы русских и зарубежных композиторов

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 июля, в Музее Модерна состоялся концерт, посвященный романсу. Произведения великих русских и зарубежных композиторов прозвучали в исполнении солистов Самарской филармонии Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Павла Назарова (фортепиано), а также артиста губернского мужского хора "София" Дениса Вдовина (бас).

Камерный зал усадьбы Курлиных собрал максимальное количество слушателей. Провела концерт Ирина Цыганова - лектор-музыковед Самарской филармонии, рассказавшая историю работы над каждой
композицией и детали биографии знаменитых музыкальных деятелей.

Отдельное внимание было уделено творчеству Сергею Рахманинова, который написал более 80 произведений в жанре романса. Посетители получили возможность узнать больше о юности композитора, его жизни в Ивановке и увлечении сестрами Скалон. Так, на концерте прозвучали три романса, посвященные и написанные отдельно для каждой из сестер.

Кроме того, Валентина Яхьяева, Марианна Новикова и Павел Назаров исполнили две знаменитых пьесы Рахманинова в шесть рук - "Вальс" и "Романс".

Представители музея также анонсировали следующее мероприятие из цикла "Музыка Модерна" - концерт "Звучание души" 20-го июля, в 18:30. На нем выступят гости из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Лейла Эйвазова (сопрано) и Татьяна Жирихина (фортепиано).

Прозвучат композиции М. И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С. В. Рахманинова и других. Приобрести билет можно в кассе в день мероприятия, цена - 300 рублей. Записаться на мероприятие необходимо заранее в группе музея.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6