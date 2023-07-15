Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников

В зале оперативных совещаний областного главка полиции начальник Главного управления, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил сотрудников, имеющих высокие показатели в служебной деятельности по итогам заседания коллегии за первое полугодие текущего года.

Вручая ведомственные и правительственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма, Игорь Иванов поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач.

"Сегодня здесь находятся сотрудники, которые сделали большой вклад в имидж и авторитет областного главка полиции. От имени руководства Главного управления МВД России по Самарской области и Совета ветеранов искренние слова благодарности вам за ваш труд и, конечно же, руководству ваших подразделений. Уверен, что благодаря таким сотрудникам мнение жителей о деятельности самарской полиции будет на достойном уровне", - отметил генерал-лейтенант полиции.