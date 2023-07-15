16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников Андрей Кислов оценил работу регионального центра компетенций в сфере сельского хозяйства Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения В Самаре уходят с должностей две районные судьи На пост главы 11-го арбитражного апелляционного суда вновь претендует Наиля Сафаева

Федеральная власть Власть и политика

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В зале оперативных совещаний областного главка полиции начальник Главного управления, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил сотрудников, имеющих высокие показатели в служебной деятельности по итогам заседания коллегии за первое полугодие текущего года.

Вручая ведомственные и правительственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма, Игорь Иванов поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач.

"Сегодня здесь находятся сотрудники, которые сделали большой вклад в имидж и авторитет областного главка полиции. От имени руководства Главного управления МВД России по Самарской области и Совета ветеранов искренние слова благодарности вам за ваш труд и, конечно же, руководству ваших подразделений. Уверен, что благодаря таким сотрудникам мнение жителей о деятельности самарской полиции будет на достойном уровне", - отметил генерал-лейтенант полиции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6