Губернатор поздравил земляков с 95-летием Алексеевского района

В субботу, 15 июля, рабочая поездка главы региона продолжается в Алексеевском районе, где сегодня проходит праздник, посвященный 95-летию с момента его образования.
Основные мероприятия проходят на Центральной площади села Алексеевка и в парке Победы. Дмитрий Азаров отметил, что Алексеевский район процветает благодаря честному и самоотверженному труду его жителей.
"Район прошел славный путь, известен своими степными просторами и широтой души людей, которые здесь живут, - широтой и щедростью, мужеством и героизмом и, конечно же, людьми, которые честно трудятся для своего родного района, родной земли, а значит и для всей России", - обратился Глава региона.
Благодаря трудолюбию, инициативности и талантам жителей район добивается успехов в разных сферах. За последние пять лет произошли значительные позитивные изменения в разных сферах: жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и других. Например, в прошлом году аграрии собрали урожай, ставший рекордным за всю историю района. Система районного здравоохранения была укреплена тремя новыми фельдшерско-акушерскими пунктами, и сейчас строятся еще три ФАПа.
"Замечательно преобразилась школа в Самовольно-Ивановке, и вы знаете, что в этом году капитальный ремонт делается в Ильичевской школе. Делаются ремонты детских садов и здесь, в Алексеевке, в том числе; ремонтируются дома культуры. Эту работу мы будем продолжать. Мы будем и впредь с вами трудиться на обустройство родной земли, на процветание района, на создание комфортных условий не только для труда здесь, на родной земле, но и для жизни", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор особо отметил, что Алексеевский район гордится героями, которые в зоне специальной военной операции защищают мирное небо и благодаря которым есть возможность собраться и отметить юбилей района.
"Я искренне благодарю семьи военнослужащих. Именно вы вдохновляете наших героев -защитников и поддерживаете их в первую очередь. В эту поддержку сегодня включились все жители Самарской области, каждый старается по мере сил сделать так, чтобы боец на передовой знал, что здесь, на самарской земле, о нем не забывают ни на минуту, поддерживают и молятся", - подчеркнул он.
Вопросы помощи семьям военнослужащих находятся на личном контроле у каждого главы района, поселения, города. Оперативно оказывать поддержку помогает проект социальных паспортов семей военнослужащих.
"Решаются самые разные вопросы, которые ставят перед нами и сами военнослужащие, и их семьи. Я благодарю всех алексеевцев за вашу помощь своим товарищам, своим соседям, за поддержку семей военнослужащих, которые временно утратили сильное мужское плечо, но чувствуют поддержку своих земляков", - обратился губернатор к жителям.
Глава региона выразил уверенность, что благодаря сплоченности и общим усилиям работа по улучшению жизни людей продолжится: "Благодаря совместной работе, благодаря мобилизации всего нашего общества вокруг главных целей и задач нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальные проекты, благодаря которым мы во многом и преображаем сегодня города и районы Самарской области, - благодаря такой сплоченности мы еще многое сделаем, многое преодолеем и обязательно победим".
Но торжественном мероприятии были вручены награды отличившимся жителям района. Так, за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионе благодарностью губернатора Самарской области были поощрены сотрудники жилищно-коммунальной службы Алексеевского района Александр Акимшев и Наталья Турчина, а также замглавы муниципального района Алексеевский Василий Устинов.
"Мы рады приветствовать вас на нашей земле и выражаем вам большую благодарность за те изменения, которые происходят на территории нашего района. Мы все видим, как район динамично развивается - и все это заслуги наших людей, в том числе благодаря помощи, которую вы нам оказываете", - обратился Василий Устинов к главе региона.
Дмитрий Азаров осмотрел интерактивные площадки, которые были организованы к празднику. Работали мастер-классы по прикладному народному творчеству, были представлены угощения - различная выпечка, театральная площадка, организованы детские развлечения. Жители района поделились с главой региона своими впечатлениями - они отметили хорошую организацию праздника.
Кроме того, на площадке работали два мобильных медицинских комплекса - полноценный фельдшерский пункт, в котором можно проводить и диспансеризацию, и вакцинацию, и медосмотры, а также медицинский автомобиль, оснащенный флюорографом и маммографом.
Главный врач Нефтегорской районной больницы Наталья Мухортова рассказала, что их больница обслуживает два района - Нефтегорский и Алексеевский, и благодаря этим комплексам, полученным по нацпроекту "Здравоохранение", медицинская помощь становятся более доступной для жителей.
Глава региона поинтересовался, как идет диспансеризация. По словам главврача, в этом вопросе медики активно работают с организациями, поддержку оказывают главы поселений. За полгода благодаря этим мобильным комплексам диспансеризацией охвачено 53% населения от планового количества. Она поблагодарила главу региона за помощь в оснащении больницы техникой.
На патриотической площадке "Наследники Победы" волонтеры показали главе региона, как делают окопные свечи, сухие пайки, маскировочные сети. Также губернатор пообщался с земляками на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту.
В память о героях, защищавших нашу страну, губернатор возложил цветы к мемориальному комплексу боевой славы. Этот комплекс был возведен в парке Победы в 1980 году, к 35-летию Великой Победы над фашисткой Германией.
Еще одним объектом, который посетил Дмитрий Азаров в Алексеевском районе, стала Казанско-Богородицкая церковь. Она была построена в 1896 году и является объектом культурного наследия. Новая история церкви началась в 90-е годы, после того как более полувека она простояла закрытой.
За годы здание преобразилось: на средства благотворителей и прихожан поставлен купол и на нем воздвигнут крест, установлена отопительная система, отремонтирована крестильня, ограждена и заасфальтирована территория вокруг храма. Несколько лет назад на церкви была восстановлена колокольня. Сейчас при церкви открыта воскресная школа.
В церкви прошел молебен в поддержку участников СВО. Вместе с земляками Дмитрий Азаров принял в нем участие.
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