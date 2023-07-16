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Преступления Происшествия

В Самаре водитель такси снял деньги с чужой карты, чтобы купить еду и бензин

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств с чужого счета. Банковская карта выпала из кармана жителя областной столицы, когда он выходил из магазина, и нашедший воспользовался ей.

В начале июня текущего года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жителя Самары 1992 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 3000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что последний раз он видел банковскую карту 7 июня, когда заходил в магазин на ул. Георгия Димитрова. Мужчина предположил, что карту он потерял в момент выхода из торговой точки.

Полицейские изучили выписку по банковскому счету и установили, что банковской картой расплачивались в точке общественного питания на пр. Кирова и на автозаправочных станциях на Заводском шоссе.

Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях и установили регистрационный номер автомобиля, водитель которого расплачивался чужой банковской картой за топливо.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. В ходе опроса задержанный - 23-летний водитель такси, в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту возле рынка. После чего воспользовался картой, купил еду и бензин для своего автомобиля, затем выбросил карту, выполняя заказ в Кировском районе областного центра.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Материальный ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.

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