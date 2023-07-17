"Самаратрансстрой" капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная

Росавтодор определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная на на км 44+372 автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Самарской области.

На торги заявился всего один участник — ООО "Самаратрансстрой". Заявку признали соответствующей требованиям. Компания согласилась выполнить услуги по максимальной цене контракта — за 198,99 млн рублей.

Исполнить контракт нужно в период с 1 января 2024 года по 1 октября 2025 года.

Напомним, о планах по расширению моста стало известно в октябре 2022 года. Предполагается, что после капремонта число полос движения увеличат с двух до четырех.