"Самаратрансстрой" капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная

Росавтодор определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная на на км 44+372 автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Самарской области.
На торги заявился всего один участник — ООО "Самаратрансстрой". Заявку признали соответствующей требованиям. Компания согласилась выполнить услуги по максимальной цене контракта — за 198,99 млн рублей.
Исполнить контракт нужно в период с 1 января 2024 года по 1 октября 2025 года.
Напомним, о планах по расширению моста стало известно в октябре 2022 года. Предполагается, что после капремонта число полос движения увеличат с двух до четырех.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?