155 самарских предприятий улучшают процессы при помощи методик бережливого производства

Самарские компании "ВКЛ ИМПОРТ" и "СВ ЭКСПОРТ", занимающиеся производством светотехники, электрических ламп и осветительного оборудования, стали участниками национального проекта "Производительность труда".

Таким образом, количество участников национального проекта в Самарской области достигло 155 предприятий, что говорит о возрастающей потребности повышения эффективности производственных процессов и их оптимизации.

Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области активно содействуют реализации национального проекта, осознавая его важность для развития региона. Бережливое производство, внедрение которого на местных предприятиях является одним из основных аспектов проекта, способствует повышению производительности труда, обеспечению экономической устойчивости и, в конце концов, улучшению качества жизни населения.

"Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. С 2020 года предприятия — участники национального проекта применили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций на сумму 1,4 млрд рублей", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Участники национального проекта "Производительность труда" играют важную роль в обеспечении экономического развития своих регионов. Они выступают в роли амбассадоров, которые достойно представляют свои сферы не только в России, но и за рубежом.

Региональный центр компетенций (РЦК) является оператором национального проекта и успешно координирует его реализацию. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства ряд компаний, включая предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг и сельскохозяйственные предприятия, достигли значительных результатов. Проведенные мероприятия не только повысили общую производительность труда, но и существенно влияют на конкурентоспособность региона.

"Сокращение зарубежных поставок, активное импортозамещение и развитие технологического суверенитета требуют от предприятий максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов, особенно внутренних, связанных с повышением эффективности и производительности труда. Мы ожидаем, что еще больше предприятий присоединятся к национальному проекту. Команда РЦК обладает большим опытом работы, в полной мере владеет инструментами бережливого производства и всегда готова к диалогу", — поделился своими планами руководитель РЦК Константин Серов.