АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Lada Granta c АБС стартует с отметки 772,5 тыс. рублей.