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Преступления Происшествия

Жительница Богатовского района обвинила мужа в приставании к падчерице

БОГАТОЕ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По версии следствия, 14 мая текущего года обвиняемая, желая отомстить своему мужу, обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором указала заведомо ложные и вымышленные ею сведения, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее дочери — падчерицы мужчины.

Кроме того, она вовлекла свою 14-летнюю дочь, которая подтвердила ложные сведения. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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