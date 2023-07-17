Жительница Богатовского района обвинила мужа в приставании к падчерице

Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
По версии следствия, 14 мая текущего года обвиняемая, желая отомстить своему мужу, обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором указала заведомо ложные и вымышленные ею сведения, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее дочери — падчерицы мужчины.
Кроме того, она вовлекла свою 14-летнюю дочь, которая подтвердила ложные сведения.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?