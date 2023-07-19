АО "ННК" выпустило в Волгу около четырех тысяч мальков стерляди

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимичекой компании (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") провели экологическую акцию на берегу Саратовского водохранилища — почти 4 тысячи мальков краснокнижной рыбы пополнили естественную популяцию.

Акция прошла 15 июля в акватории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря близ села Винновка, где мальки выращиваются в рыбопитомнике.

Выпуск мальков — обязательное компенсационное мероприятие по восстановлению водно-биологических ресурсов. "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" занимается этим много лет — только за период с 2014 года в Волгу выпущено более 500 тысяч мальков различных ценных пород рыб.

Процесс контролируют специалисты отдела окружающей среды предприятия, руководство рыбопитомника, а также инспекторы Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству, которые тщательно фиксируют вес каждой партии. Экологическая ответственность и сохранение окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Компания реализует ряд масштабных комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов и искусственное воспроизводство рыбных ресурсов, которое ведется для увеличения численности и сохранения видового разнообразия речной фауны Волги, одно из них.

Осенью, как рассказали экологи предприятия, в акваторию Волги будет выпущено более 63 тысяч мальков сазана.