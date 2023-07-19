В Самаре эвакуировали ТЦ "Амбар"

В среду, 19 июля, по тревоге эвакуировали ТЦ "Амбар". По предварительным данным, в помещении могли найти подозрительный пакет.
"Всем рекомендовали покинуть помещения и отойти от здания на 20 метров. Сообщили, что это часа на два", - рассказали эвакуированные продавцы.
Пожарных, полицейских или других машин со спецзнаками у ТЦ не заметили. В полиции комментировать ситуацию не стали.
Торговцы же переговаривались между собой, что, наверное, уйдут домой пораньше.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!