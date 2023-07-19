В Самаре эвакуировали ТЦ "Амбар"

В среду, 19 июля, по тревоге эвакуировали ТЦ "Амбар". По предварительным данным, в помещении могли найти подозрительный пакет.

"Всем рекомендовали покинуть помещения и отойти от здания на 20 метров. Сообщили, что это часа на два", - рассказали эвакуированные продавцы.

Пожарных, полицейских или других машин со спецзнаками у ТЦ не заметили. В полиции комментировать ситуацию не стали.

Торговцы же переговаривались между собой, что, наверное, уйдут домой пораньше.