В Сызрани цыганка-наркоторговка сбежала из-под домашнего ареста и скрывалась три года

Сызранский городской суд вынес приговор по делу 36-летней Кристины Безруковой, которую признал виновной в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере и приговорил к 8 годам исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства Безрукова, являющаяся членом цыганской организованной преступной группы, действовавшей на территории Сызрани, первый раз была задержана еще в сентябре 2019 года. По ее месту проживания были обнаружены и изъяты героин и карфентанил. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако Безрукова скрылась от следствия, ее объявили в федеральный розыск.

В октябре 2022 г. сотрудниками УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с отделом уголовного розыска и отделом по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" Безрукова была задержана на территории Московской области, после чего ее поместили в СИЗО, где она и дождалась приговора суда.