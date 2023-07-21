Московские дилеры АвтоВАЗа оштрафованы за завышения цен

АвтоВАЗ применил коммерческие санкции к трем московским дилерам "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", со стороны которых подтвердились случаи завышения цен на автомобили Lada, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

Проверка в отношении трех московских дилеров была организована в июне, после публикаций в СМИ о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG.

"С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера", — отметил представитель компании, отвечая на вопрос о результатах проверки трех московских дилеров. В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы.

Постоянный мониторинг цен на Lada и соответствующие проверки дилеров продолжаются, подчеркнули в АвтоВАЗе.