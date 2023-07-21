В Тольятти 12 дней назад пропала 16-летняя девочка

Полицейские разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю жительницу Тольятти Камилу Мельникову, которая 9 июля вышла из дома, расположенного на ул. Ворошилова, 11 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 160 — 174 см, волосы темно-русые, короткие до плеч.
Была одета: шорты джинсовые голубого цвета, топ белого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имеет телефон и смарт-часы розового цвета.
Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.
Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт" и жители города.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по городу Тольятти по телефонам: 8 46.93.8482-02, 93-46-47, 93-46-48, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!