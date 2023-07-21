В Тольятти 12 дней назад пропала 16-летняя девочка

Полицейские разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю жительницу Тольятти Камилу Мельникову, которая 9 июля вышла из дома, расположенного на ул. Ворошилова, 11 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 160 — 174 см, волосы темно-русые, короткие до плеч.

Была одета: шорты джинсовые голубого цвета, топ белого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имеет телефон и смарт-часы розового цвета.

Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт" и жители города.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по городу Тольятти по телефонам: 8 46.93.8482-02, 93-46-47, 93-46-48, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет. Конфиденциальность гарантирована.