Четыре человека спасены после затопления двух катеров под Тольятти

Четыре человека спасены с тонущего катера в ходе спасательной операции на реке Волге в Ставропольском районе в среду, 19 июля, сообщает ПСС по Самарской области.
Вечером около Молодецкого Кургана из-за большой волны стала тонуть лодка. На борту находились два человека. Они смогли самостоятельно добраться до берега. Шедшая на помощь вторая лодка с двумя человеками на борту тоже начала тонуть.
Четыре человека оказались на берегу без возможности вернуться домой. В 23:10 они обратились за помощью к спасателям. От спасательной станции Поисково-спасательного отряда города Тольятти на помощь пострадавшим вышел спасательный катер.
В 1:20 пострадавших доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!