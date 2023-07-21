Четыре человека спасены после затопления двух катеров под Тольятти

Четыре человека спасены с тонущего катера в ходе спасательной операции на реке Волге в Ставропольском районе в среду, 19 июля, сообщает ПСС по Самарской области.

Вечером около Молодецкого Кургана из-за большой волны стала тонуть лодка. На борту находились два человека. Они смогли самостоятельно добраться до берега. Шедшая на помощь вторая лодка с двумя человеками на борту тоже начала тонуть.

Четыре человека оказались на берегу без возможности вернуться домой. В 23:10 они обратились за помощью к спасателям. От спасательной станции Поисково-спасательного отряда города Тольятти на помощь пострадавшим вышел спасательный катер.

В 1:20 пострадавших доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась.