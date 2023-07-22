В Самаре пройдут концерты фестиваля "Кошкин джаз"

В Самаре 28, 29 и 30 июля пройдет несколько концертов от звезд джазовой сцены. Выступление хедлайнеров пройдет в новом, комфортабельном концертном зале "Универ Студии".

28 июля на сцену выйдут Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга - сплав хип-хопа, фанка, соул, латины и электронно-танцевальных ритмов. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со

звуком и гибкость музыкальной формы - непременные атрибуты музыки коллектива.

Олег Аккуратов - "русский Рэй Чарльз", финалист шоу "Голос", постоянный участник составов маэстро Игоря Бутмана. Врожденная слепота не помешала ему стать одним из самых ярких пианистов и певцов современности. Выступал с Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом, Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими мировыми звездами.

29 июля выступит квартет Анны Бутурлиной. Программа "Я люблю Бразилию" составлена из

лучших образцов музыки в стиле босса-нова на аутентичном португальском языке.

New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова - главное отечественное событие в области оркестрового джаза последних лет. В программе авторские композиции и оригинальные современные интерпретации джазовой классики. Украшение вечера - вокальные номера в исполнении Алины Енгибарян, участницы группы Snarky Puppy, пятикратного лауреата премии Grammy.

30 июля сыграет Антон Давидянц - басист мирового уровня, один из ведущих музыкантов России. В программе - презентация дебютного альбома в сопровождении струнного оркестра Opensound Orchestra. Квартет Евгения Побожего. Евгений Побожий - первый в истории российский музыкант, ставший победителем главного джазового конкурса мира, проводимого Институтом Хэрби Хэнкока. В программе выступления - композиции в стиле фьюжн и джаз-рок.

Начало концертов - в 18.00. "Универ Студия", ул. Молодогвардейская, 151.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье".