16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут концерты фестиваля "Кошкин джаз" В музее Модерна пройдет концерт-спектакль "Пер Гюнт" В Доме Сивре состоится джазовый концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича В Тольятти прошел фестиваль искусств "Тремоло" В Музее модерна прозвучали романсы русских и зарубежных композиторов

Музыка Культура

В Самаре пройдут концерты фестиваля "Кошкин джаз"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 28, 29 и 30 июля пройдет несколько концертов от звезд джазовой сцены. Выступление хедлайнеров пройдет в новом, комфортабельном концертном зале "Универ Студии".

28 июля на сцену выйдут Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга - сплав хип-хопа, фанка, соул, латины и электронно-танцевальных ритмов. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со 
звуком и гибкость музыкальной формы - непременные атрибуты музыки коллектива.

Олег Аккуратов - "русский Рэй Чарльз", финалист шоу "Голос", постоянный участник составов маэстро Игоря Бутмана. Врожденная слепота не помешала ему стать одним из самых ярких пианистов и певцов современности. Выступал с Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом, Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими мировыми звездами.

29 июля выступит квартет Анны Бутурлиной. Программа "Я люблю Бразилию" составлена из
лучших образцов музыки в стиле босса-нова на аутентичном португальском языке.

New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова - главное отечественное событие в области оркестрового джаза последних лет. В программе авторские композиции и оригинальные современные интерпретации джазовой классики. Украшение вечера - вокальные номера в исполнении Алины Енгибарян, участницы группы Snarky Puppy, пятикратного лауреата премии Grammy.

30 июля сыграет Антон Давидянц - басист мирового уровня, один из ведущих музыкантов России. В программе - презентация дебютного альбома в сопровождении струнного оркестра Opensound Orchestra. Квартет Евгения Побожего. Евгений Побожий - первый в истории российский музыкант, ставший победителем главного джазового конкурса мира, проводимого Институтом Хэрби Хэнкока. В программе выступления - композиции в стиле фьюжн и джаз-рок.

Начало концертов - в 18.00. "Универ Студия", ул. Молодогвардейская, 151.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6