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Преступления Происшествия

Мошенники предложили жительнице Чапаевска деньги за просмотр фильмов и оформили на нее кредит

ЧАПАЕВСК. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске в отдел полиции обратилась 29-летняя местная жительница, заявившая о хищении 300 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сети Интернет потерпевшая увидела объявление о работе. Соискателю предлагали получать деньги за просмотр кинофильмов в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из сотовых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же,  для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, установить на телефон "специальное" приложение.

Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит в 300 тыс. руб., поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. 

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

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