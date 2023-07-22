Мошенники предложили жительнице Чапаевска деньги за просмотр фильмов и оформили на нее кредит

В Чапаевске в отдел полиции обратилась 29-летняя местная жительница, заявившая о хищении 300 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сети Интернет потерпевшая увидела объявление о работе. Соискателю предлагали получать деньги за просмотр кинофильмов в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из сотовых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, установить на телефон "специальное" приложение.

Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит в 300 тыс. руб., поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.