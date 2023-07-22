В регионе задержали наркокурьера из Московской области с 2 кг мефедрона

В Самарской области сотрудниками патрульно-постовой службы полиции из незаконного оборота изъято около двух килограммов наркотиков, сообщает регионального ГУ МВД.

Во время патрулирования возле дома на 24 км Московского шоссе полицейские обратили внимание на неадекватное поведение водителя припаркованного автомобиля. Правоохранители потребовали мужчину предъявить документы. Во время разговора тот заметно нервничал, требовал ускорить проверку документов, вел себя подозрительно. Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Отвечая на вопросы полицейских, мужчина признался, что в багажнике его автомобиля находится наркотическое средство. В присутствии понятых под обивкой сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовые сверки с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическим средством — мефедрон, общей массой около 2 килограмм.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее не судимого, безработного жителя Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забрать из тайника наркотическое средство, привезти на территорию Самары, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до 1 млн рублей.