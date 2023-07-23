Пенсионерка из Борского района перевела мошенникам 150 тыс. рублей

В вечернее время на телефон 72-летней сельчанки из Борского района позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что со счета пенсионерки совершен перевод заграницу.

Испуганная женщина начала задавать вопросы злоумышленнику, но вместо разъяснения ситуации неизвестный сказал, что помочь сможет лишь финансовая организация, в которой женщина является клиентом. Разговор резко прервался и ее соединили со "специалистом" банка, который, подтвердив персональные данные сельчанки, пообещал разобраться в ситуации, но только на следующий день и завершил звонок.

Буквально через несколько минут телефон пенсионерки вновь зазвонил и с ней общался другой неизвестный, также представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он спокойным тоном сообщил, что ведет уголовное дело по факту незаконного перевода ее денежных средств, уточнил детали для заполнения бумаг, успокоил женщину и, попросив никому не сообщать о сложившейся ситуации в целях скорейшего расследования, поспешил попрощаться.

На следующий день с пенсионеркой вновь связался "менеджер" банка с радостной новостью о том, что финансовая организация идет на встречу проверенному клиенту и за счет фонда страхования вернула ей якобы списанную сумму в размере 150 тыс. руб., но для этого женщине необходимо проехать в отделение банка партнера, самостоятельно снять данную сумму и перевести их в другом офисе на указанный им счет.

В конце разговора мужчина сообщил, что для этого у подъезда ее ожидает автомобиль такси.

Взволнованная пенсионерка совершила все операции по инструкции "менеджера" и не сразу осознала, что перевела все свои средства на незнакомый ей расчетный счет. Вернувшись домой, сельчанка рассказала о случившимся родственникам и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.