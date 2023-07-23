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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Пестравском районе в озере утонул мужчина

ПЕСТРАВКА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июля, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего мужчины на водоеме пос. Падовка.

Фото: ПСС по Самарской области

Очевидцы видели, как он нырнул. На поверхность водоема он не поднялся. Требовалась помощь спасателей по обследованию донной акватории водоема.

Поиски утонувшего 32-летнего мужчины проводились по заявлению сотрудников полиции. В 10:10 водолазы отправились на проведение поисковых работ. Поисковые работы проводили три водолаза.

Утонувшего обнаружили на глубине 2 метра и доставили до береговой линии в 12:30.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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