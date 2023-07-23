В Пестравском районе в озере утонул мужчина

В воскресенье, 23 июля, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего мужчины на водоеме пос. Падовка.
Очевидцы видели, как он нырнул. На поверхность водоема он не поднялся. Требовалась помощь спасателей по обследованию донной акватории водоема.
Поиски утонувшего 32-летнего мужчины проводились по заявлению сотрудников полиции. В 10:10 водолазы отправились на проведение поисковых работ. Поисковые работы проводили три водолаза.
Утонувшего обнаружили на глубине 2 метра и доставили до береговой линии в 12:30.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!