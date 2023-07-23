В Пестравском районе в озере утонул мужчина

В воскресенье, 23 июля, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего мужчины на водоеме пос. Падовка.

Очевидцы видели, как он нырнул. На поверхность водоема он не поднялся. Требовалась помощь спасателей по обследованию донной акватории водоема.

Поиски утонувшего 32-летнего мужчины проводились по заявлению сотрудников полиции. В 10:10 водолазы отправились на проведение поисковых работ. Поисковые работы проводили три водолаза.

Утонувшего обнаружили на глубине 2 метра и доставили до береговой линии в 12:30.