В Жигулевске на Волге обнаружили пленку из нефти

В воскресенье, 23 июля, в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского ТУ Росрыболовства поступила информация от дежурного ГУ МЧС России по Самарской области о факте загрязнения реки Волги Саратовского водохранилища в районе СНТ "Садовод 7" в Жигулевске. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Камского ТУ Росрыболовства.

В этот же день на место выехала комиссия. Факт загрязнения подтвердился, были обнаружены следы нефтепленки.

"Гибели водных биологических ресурсов не зафиксировано, зона загрязнения распространяется, на 20.40 (мск) 23.07.2023 года достигла Ширяево Самарской области", — отмечается в сообщении.

Материалы будут направлены в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру. О развитии ситуации о загрязнении будет сообщено дополнительно.