На жительницу Чапаевска, предоставившую личные данные для работы, оформили кредит

В Чапаевске на 29-летняю местную жительницу, оставившую личные данные для подработки, оформили кредит. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов потерпевшая увидела сообщение о "непыльной" работе - просмотре кинофильмов за оплату.

В поисках подработки женщина прошла по указанной на сайте ссылке и подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указав свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. Также "для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании" потребовалось установить на телефон "специальное" приложение.

Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, несколько дней безрезультатно прождав обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит в 300 тыс. руб., поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.