На жительницу Чапаевска, предоставившую личные данные для работы, оформили кредит

В Чапаевске на 29-летняю местную жительницу, оставившую личные данные для подработки, оформили кредит. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов потерпевшая увидела сообщение о "непыльной" работе - просмотре кинофильмов за оплату.
В поисках подработки женщина прошла по указанной на сайте ссылке и подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указав свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. Также "для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании" потребовалось установить на телефон "специальное" приложение.
Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, несколько дней безрезультатно прождав обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит в 300 тыс. руб., поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?