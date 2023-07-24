Самарский университет им. Королева принял участие в Первой международной конференции "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева стал участником Первой международной конференции "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России", проходившей в Самаре с 18 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Организаторами конференции выступили НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" в партнерстве с Госкорпорацией "Роскосмос" и Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова. Университет на мероприятии представляли: ректор Владимир Богатырев, первый проректор — проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев, директор Центра коммерческого космоса Антон Дорошин, директор Центра экспериментов в космосе Андрей Крамлих, начальник управления подготовки научных кадров Марк Шлеенков, доцент кафедры социальных систем и права Елена Шиханова.

Представители "Роскосмоса", частных космических компаний из России, Белоруссии и Казахстана, а также профильных университетов обсудили пути развития частной космонавтики на пленарных заседаниях и в четырех профильных секциях. Участники дискуссий обозначили более двух десятков проблем, среди которых серьезное внимание уделили подготовке кадров.

В кратком выступлении на пленарной сессии Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, подчеркнул, что российской частной космонавтике необходимы энергичные, инициативные специалисты, владеющие как инженерными компетенциями, так и навыками предпринимательства, умеющие организовать технологический бизнес "с нуля".

"Сегодня мы должны сделать акцент на подготовке новой элиты общества — технологических предпринимателей. Особенно это важно для частной космонавтики. Основное направление работы Самарского университета имени Королева — это образовательная деятельность, и мы видим свою миссию именно в подготовке таких кадров. Начиная со школьной скамьи, искать, привлекать и растить талантливую молодежь, которая мечтает о космосе, мечтает создавать новую технику. Наши студенты защищают свои дипломные работы как стартап-проекты. Мы стремимся к тому, чтобы они выходили из стен университета со стартапами, со своими спин-офф-компаниями, создавали малые бизнесы", — прокомментировал Владимир Богатырев.

Таких студентов все больше. Если в 2022 году в акселераторе "Космос для жизни" было защищено 57 стартап-проектов и 54 выпускные квалификационные работы защищены в виде стартап-проектов, то задача на 2023 год — 62 таких проекта в акселераторе и 60 выпускных квалификационных работ.

Доклад Марка Шлеенкова был посвящен работе Самарского университета им. Королева по профессиональной ориентации школьников и привлечению абитуриентов на космические специальности, а также тому, как поставлена подготовка инженеров, ученых, технологических предпринимателей для космической отрасли.

Многое из того, что сегодня считается новыми подходами в подготовке кадров, в Самарском университете им. Королева внедрено уже несколько лет назад. Например, задачу ранней профориентации решает Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием "СПУТНИК", который проводится с 2016 года, за это время в нем приняли участие около 50 тыс. школьников, а число финалистов достигло 850.

Отличную практику в решении инженерных задач дает молодежное студенческое конструкторское бюро RocketLAV. Только за последние два года студенты разработали здесь 25 ракетомоделей с высотой полета до 2 км, которые неоднократно приносили разработчикам победы на всероссийских и международных соревнованиях. Деятельность СКБ получила высокую оценку Минобрнауки России.

Самарский университет им. Королева организовал и второй год проводит среди студентов и школьников Всероссийский хакатон "Линия Кармана". В рамках этого конкурса в 2022 году два эксперимента, предложенных участниками, отобраны для проведения на Международной космической станции.

Мощным инструментом для подготовки космических инженеров новой формации стала открытая в университете в рамках федерального проекта Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ). Одним из ее индустриальных партнеров стало самарское предприятие "Роскосмоса" РКЦ "Прогресс". В структуре ПИАШ создаются киберфизические фабрики — опытные экспериментальные производства, на базе которых студенты не только будут знакомиться с современными производственными технологиями, но и самостоятельно тестировать собственные идеи и разработки.

В структуре Самарского университета им. Королева есть инновационное подразделение, призванное сопровождать деятельности проектных команд и спин-офф-компаний, а также активно вовлекать в университет частные компании, — это Центр коммерческого космоса, который был создан в 2021 году.

Марк Шлеенков выдвинул ряд предложений, которые помогут растить кадры для космической отрасли и, в том числе, для частной космонавтики.

В частности, для ранней профориентации среди школьников предложено запустить проект экзаменационного испытания о знаниях в области космонавтики. А чтобы обеспечить талантливым студентам и аспирантам возможность заниматься научно-исследовательской работой без дополнительных подработок, предложено создать соответствующую стипендиальную программу. По мнению Марка Шлеенкова, уникальной особенностью такой программы может стать вовлечение стипендиатов в работу над перспективными проектами Госкорпорации "Роскосмос".

Также он предложил интегрировать в ежегодный Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ "Орбита молодежи", который проходит под эгидой Госкорпорации "Роскосмос", Всероссийский хакатон "Линия Кармана" как отдельный трек.

"Перед космической отраслью поставлена задача: к 2030 году выйти на темпы производства спутников по одному аппарату в день. Такие темпы невозможны без соразвития частных высокотехнологичных компаний в области космонавтики и без формирования соответствующего рынка. Кто сможет выйти за рамки традиционных проблем и ограничений, чтобы совершить технологический прорыв? Только кадры новой формации. В нашей стране хорошо известна фраза "Кадры решают все". Для нового времени нужны новые кадры", — подчеркнул Марк Шлеенков.