70 конкурсантов прошли в региональный этап конкурса управленцев "Лидеры России"

В понедельник, 24 июля, начался региональный этап пятого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей".
В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.
Региональный этап - это новинка 5-го сезона. Его участники будут решать реальные проблемы субъектов Российской Федерации. На повестке дня - различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.
Успешно справились с первыми испытаниями конкурса и прошли в региональный этап 70 участников из Самарской области. По количеству участников регион вошел в ТОП-10.
Региональный этап пройдет до 9 августа 2023 года. Конкурсантам предстоит самостоятельно сформировать команды (до 10 человек). Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф.
До 9 августа каждой команде предстоит подготовить командное решение поставленной перед ней задачи и загрузить его на официальный сайт конкурса. После экспертной оценки будет известна лучшая команда региона.
Следующим этапом испытания в конкурсе управленцев "Лидеры России" для наших земляков станет окружной финал, который пройдет осенью этого года.
Напомним, старт информационной кампании федерального конкурса в Самарской области в новом сезоне был дан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который обратился к участникам, отметив, что настоящий лидер - это лидер во всем, важны ответственная гражданская позиция, патриотический настрой, потребность в служении своей стране.
Отметим, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО "Россия страна возможностей".
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.