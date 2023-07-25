70 конкурсантов прошли в региональный этап конкурса управленцев "Лидеры России"

В понедельник, 24 июля, начался региональный этап пятого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей".

В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Региональный этап - это новинка 5-го сезона. Его участники будут решать реальные проблемы субъектов Российской Федерации. На повестке дня - различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

Успешно справились с первыми испытаниями конкурса и прошли в региональный этап 70 участников из Самарской области. По количеству участников регион вошел в ТОП-10.

Региональный этап пройдет до 9 августа 2023 года. Конкурсантам предстоит самостоятельно сформировать команды (до 10 человек). Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф.

До 9 августа каждой команде предстоит подготовить командное решение поставленной перед ней задачи и загрузить его на официальный сайт конкурса. После экспертной оценки будет известна лучшая команда региона.

Следующим этапом испытания в конкурсе управленцев "Лидеры России" для наших земляков станет окружной финал, который пройдет осенью этого года.

Напомним, старт информационной кампании федерального конкурса в Самарской области в новом сезоне был дан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который обратился к участникам, отметив, что настоящий лидер - это лидер во всем, важны ответственная гражданская позиция, патриотический настрой, потребность в служении своей стране.

Отметим, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО "Россия страна возможностей".