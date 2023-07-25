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Экология Общество

Около ЖК "Новая Самара" возобновилась вырубка деревьев

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители комплекса "Новая Самара" жалуются на вырубку деревьев рядом с ЖК. По их словам, работы по сносу аварийных и сухостойных деревьев начались около месяца назад, сейчас же люди наблюдают сплошную рубку.

Фото: скриншот с видео

Напомним, ЖК "Новая Самара" в пос. Мехзавод около 10 лет возводит ООО "Финстрой". В долгосрочной аренде компании находится большой участок, на котором растут деревья. За время строительства площадь леса возле микрорайона сократилась в несколько раз. Местные жители многократно выступали против вырубки на публичных слушаниях и в обращениях к органам власти, но деревья продолжают уничтожаться.

В конце июня вырубка у жилого комплекса возобновилась, свидетельствуют очевидцы. По их словам, сначала деревья убирали выборочно, сейчас вырубаются целые просеки.

В ответ на жалобы горожан власти уверяют, что "снос насаждений производится по порубочному билету, застройщиком выплачены компенсационные средства за каждое дерево" - всего 523. При этом позиция департамента городского хозяйства Самары расходится: в одном ответе речь идет об аварийных деревьях, в другом - вырубка осуществляется на основании разрешения на строительство. Жители сомневаются, что целые просеки признаны сухостоями.

Кроме того, самарцы напомнили о планах организации сквера на территории жилого комплекса. В сентябре прошлого года в прямом эфире глава города Елена Лапушкина сообщила, что застройщик за свой счет обустроит зеленую зону к 1 сентября 2023 года. Зимой в администрации уточнили, что ООО "СЗ "Финстрой" планирует межевание земли под сквер в этом году. Выделенный участок предполагалось передать в муниципальную собственность. Реализуются ли эти планы, выяснить не удалось - в "Финстрое" 25 июля не смогли ответить на вопросы.

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