По факту гибели упавшего в ТЦ Тольятти мальчика возбудили уголовное дело

Во вторник, 25 июля, по факту того, что получивший телесные повреждения при падении с лестницы в одном из ТЦ Тольятти 12-летний мальчик скончался, следственным отделом СК РФ по Автозаводском району возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что мальчик упал в ТЦ 17 июля и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение. Однако, как сегодня стало известно, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер от полученных телесных повреждений.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.