Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По информации в телеграм-канале SHOT, неизвестный поджег релейный шкаф в районе Шведской слободы в Самарской области, оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Отмечается, что через несколько минут шкаф потух сам, к задержкам в движении поездов это не привело.
"Факт поджога релейного шкафа на железной дороге в районе микрорайона Шведская слобода подтверждаю, все правоохранительные службы области работают, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", — сказал собеседник агентства.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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