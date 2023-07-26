Дмитрий Мужиков выиграл золото в метании диска на первенстве России U20

В Казани завершилось первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет. В столице Татарстана выступили сильнейшие легкоатлеты данной возрастной категории.

В первый день соревнований чапаевский атлет Дмитрий Мужиков выиграл серебряную медаль в толкании ядра. Он отправил снаряд на 18 метров 76 сантиметров. Победителем стал Александр Бабенко из Брянской области (18.92). В следующем виде программы — метании диска, Мужиков сенсационно стал победителем. В непрофильном для себя виде он показал результат — 55.11.

Второй представитель Самарской области Константин Карпов стал серебряным призером в прыжках в высоту. Его результат — 2.18. На первом месте омич Вячеслав Перебиносов.