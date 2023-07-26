"Т Плюс" провела экологическую игру для участников молодежного форума ПФО "iВолга"

Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" провели экологическую игру "Экоревизорро" на молодежном форуме "iВолга". Ее участниками стали студенты вузов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

"Экоревизорро" — командная игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.

Все участники разделились на шесть команд. Модераторами игры выступили специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс". Все участники игры получили от организаторов памятные подарки.

"Экологическое воспитание — важная составляющая ESG-стратегии компании. "Экоревизорро" помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьева.

В "Т Плюс" в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Бизнес, который работает в рамках этой повестки, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия — вносит вклад в экономику, природу, реализует социальные проекты.