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Экология Общество

"Т Плюс" провела экологическую игру для участников молодежного форума ПФО "iВолга"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" провели экологическую игру "Экоревизорро" на молодежном форуме "iВолга". Ее участниками стали студенты вузов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

"Экоревизорро" — командная игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.

Все участники разделились на шесть команд. Модераторами игры выступили специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс". Все участники игры получили от организаторов памятные подарки.

"Экологическое воспитание — важная составляющая ESG-стратегии компании. "Экоревизорро" помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьева.

В "Т Плюс" в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Бизнес, который работает в рамках этой повестки, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия — вносит вклад в экономику, природу, реализует социальные проекты.

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