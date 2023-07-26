Предприниматели Самарской области примут участие в международных выставках

Новый экспо-сезон в 2023 году откроют два события с международным статусом, которые будут интересны экспортно ориентированным компаниям Самарской области из двух отраслей. Региональный Центр поддержки экспорта приглашает к участию предпринимателей, которые развивают бизнес в сфере красоты или работают с детско-родительской аудиторией. В настоящее время продолжается формирование региональных делегаций.
В конце сентября в Стамбуле (Турция) будет проходить Международная выставка Beauty Istanbul 2023. В это же время в Москве состоится Международная выставка "Мир детства 2023".
Поддержка экспортно ориентированных предприятий — одна из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам, готовым к расширению географии своих поставок. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.
"Участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях позволяет нашим производителем презентовать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить ключевые вопросы и дальнейшее сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по предстоящим событиям, услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", — обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно у специалистов Центр поддержки экспорта Самарской области по телефону: (846) 262-00-62, а также в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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