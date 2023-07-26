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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области примут участие в международных выставках

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый экспо-сезон в 2023 году откроют два события с международным статусом, которые будут интересны экспортно ориентированным компаниям Самарской области из двух отраслей. Региональный Центр поддержки экспорта приглашает к участию предпринимателей, которые развивают бизнес в сфере красоты или работают с детско-родительской аудиторией. В настоящее время продолжается формирование региональных делегаций.

В конце сентября в Стамбуле (Турция) будет проходить Международная выставка Beauty Istanbul 2023. В это же время в Москве состоится Международная выставка "Мир детства 2023".

Поддержка экспортно ориентированных предприятий — одна из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам, готовым к расширению географии своих поставок. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

"Участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях позволяет нашим производителем презентовать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить ключевые вопросы и дальнейшее сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по предстоящим событиям, услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", — обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно у специалистов Центр поддержки экспорта Самарской области по телефону: (846) 262-00-62, а также в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

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