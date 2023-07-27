Сотрудник картографии Александр Двирнык: "Это работа мечты — гуляй по городу и получай за это деньги"

Самарский студент и, по совместительству, работник картографии Александр Двирнык рассказал, как, гуляя по Самаре, заработать деньги, почему работать на "Яндекс. Карты" напрямую менее выгодно, чем через посредников, как сотрудники полиции реагируют на современных картографов и как себя с ними нужно вести.

— Вы работаете в картографии. Расскажите подробнее, в чем суть работы?

— Я работаю в компании "Tirugi", которая является посредником для поставки обновленных карт компании "Яндекс", а конкретно — для их сервиса "Яндекс Карты". Моя должность — фотограф-пешеход. В обязанности входит фотографирование объектов инфраструктуры Самары: пешеходных переходов, парковок, подъездов, спортивных и детских площадок, а также парков и небольших скверов.

— То есть, вы ходите по городу, фотографируете локации и за это получаете деньги?

— Да, все так. Причем довольно неплохие. Например, недавно iPhone маме купил, хотя раньше мне казалось, что заработать на такой подарок нереально.

— Как узнали про эту должность?

— Нашел на сервисе HeadHunter, причем произошло это случайно. Изначально я искал должность асессора-тестировщика, но заметил вакансию "фотограф-пешеход, сотрудник по обновлению карт". Это меня заинтересовало, я изучил информацию о вакансии и понял, что хочу устроиться. Оформлялся как самозанятый.

— Трудно ли было устроиться?

— Если честно, нет. На мою заявку откликнулись почти сразу. Видимо, не очень много желающих было гулять в течение нескольких часов по городу.

— Есть ли какой-то рабочий график?

— График абсолютно свободный. Но тут важно понимать, что если вы долго не будете присылать заказчику материал, то вас могут просто отстранить от этой должности. А каких-то жестких временных рамок нет. В один день я мог пройти пять зон, в другой одну.

— Требуются ли какие-то определенные навыки для этой работы? Или достаточно просто неплохо пользоваться камерой?

— Каких-то специальных навыков не требуется. Разве что желание ходить по городу, изучать его и не лениться заглядывать в его самые потаенные уголки. Но, к сожалению, если у вас смартфон на базе ios, работать не получится, поскольку необходимое приложение не будет поддерживаться. Так что надо иметь телефон на базе "Андроид".

— Для выполнения работы нужно скачать специальное приложение?

— Да, при устройстве на работу дают ссылку на него. Затем работодатель выдает тестовое задание — полностью пройти и отснять три зоны. Если что-то не получилось сразу, расстраиваться не стоит, дадут возможность исправить какие-то недочеты и вернуться в эти зоны еще раз.

— Вы сами выбираете районы, где будете работать? Или это определяет работодатель?

— На самом деле в компании "Tirugu" с этим дела обстоят куда проще, чем при работе напрямую в "Яндекс.Картах", поскольку "Яндекс" за каждым пешим фотографом закрепляет определенную территорию, и там тебя никто спрашивать даже не будет. Но я работал в "Tirugi", так что у меня была возможность самостоятельно выбирать районы, зоны, которые буду проходить. Но тут есть такой нюанс: иногда приходилось выбирать из того, что есть, а не из того, что больше приглянулось. Поскольку нередко мои "коллеги по цеху" разбирали все самые интересные локации очень быстро

— От чего зависит заработная плата? От количества пройденных районов?

— Нет, зарплата зависит от количества сделанных фотографий. Просто если ты не сфотографировал все необходимые на локации объекты, тебе не выплатят деньги, пока не завершишь работу до конца.

— Бывало ли такое, что работодатель не принимал работу?

— Да, у меня такое было один раз, когда мне попался очень тяжелый район. Несмотря на то, что объектов, которые нужно запечатлеть, было немного, найти их было довольно непростой задачей. Но в итоге я с этой задачей, как мне казалось, справился, все фотографии выслал и уже думал, что с этой зоной покончено. Но через какое-то время мне пришло сообщение от работодателя, что я пропустил пару объектов. Так что в итоге мне пришлось туда снова возвращаться. Это было, наверное, одним из самых неприятных моментов.

— Сколько в среднем за месяц получается заработать на этом?

— Зависит от рабочих часов. В мае, июне и июле прошлого года я работал по 3-4 дня в неделю, примерно с 10 до 17 часов. Вот в тот период получалось где-то по 25-30 тысяч в месяц. С августа и по настоящее время я начал работать дважды в неделю, как правило, с 15 до 18 часов. И в месяц стало выходить 10-15 тысяч рублей. Так как работу я совмещаю с учебой в университете, пришлось сократить часы работы.

— Бывали ли какие-то казусы во время рабочего дня?

— На самом деле было разных интересных историй. Однажды на меня мужик чуть не спустил собаку, потому что думал, что я занимаюсь чем-то нелегальным и неправильным, хотя я просто фотографировал очередной подъезд. Но удалось договориться.

Бабушки очень часто задавали вопросы, спрашивали, чем я занимаюсь, для чего все это фотографирую, приходилось им все объяснять, поскольку вступать в какие-то конфликты мне совершенно не хотелось. Но обычно люди все понимали и даже рады были, что их подъезд будет отмечен на картах.

А еще меня раза три останавливала полиция, расспрашивала о моей деятельности, просила показать документы, но каких-то проблем не возникало с правоохранительными органами. Главное — вести с ними себя спокойно, уверенно, ведь никаких нарушений нет.

— Есть ли карьерный рост в данной сфере? Или это исключительно для тех, кто хочет подработать?

— Где-то в сентябре мне предложили повышение. В мои обязанности входило бы внесение правок в "Яндекс.карты". Зарплата там уже серьезнее, от 55 тысяч рублей, но и работа предполагала рабочий график, который конфликтовал бы с учебой в университете. Я был вынужден отказаться.

— Что больше всего нравится в этой работе?

— Мне вообще кажется, что это работа мечты. Для меня самый главный плюс — это возможность гулять по городу и получать за это деньги. Это буквально развлечение и отдых. Благодаря этой работе, я посетил столько интересных мест в Самаре, в которые вряд ли бы попал, если бы не вся эта история.

— А минусы есть?

— К минусам можно отнести довольно тяжелые для прохождения районы. Про один из таких я как раз рассказывал. Ну и периодические конфликты с местными жителями. Но это, скорее, минус для тех, кому сложно коммуницировать с людьми. Для меня это был скорее полезный опыт

— Кому могли бы порекомендовать эту работу?

— Студентам прежде всего. График свободный, так что невероятно легко совмещать его с учебным процессом. А также — людям, которые не любят сидеть дома, которым интересно изучать, познавать свой город, которым довольно легко дается общение с незнакомыми людьми, а общаться, как я уже сказал, придется.

— Вас эта работа заинтересовала только благодаря финансовому вознаграждению, или вы еще хотели принести пользу самарцам?

— Честно, второй фактор меня тоже волновал. Я в целом очень люблю свой город, и возможность сделать жизнь его жителей чуть проще меня мотивировала выполнять работу как можно качественнее.