"Крылья Советов" в большинстве уступили "Динамо" — 1:3

В понедельник, 5 мая, в Самаре в двадцать седьмом туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" — 1:3.
Москвичи открыли счет уже на 2 минуте, Гладышев ушел от Печенина и Гапонова отдал на Нгамале, и Муми отправил мяч в сетку Песьякова — 0:1. На 32 минуте самарцы отыграли отставание, Олейников сделал передачу в центр, и Скопинцев срезал в свои ворота — 1:1.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, Карраскаль ударил по лицу соперника и получил прямую "красную". На 54 минуте москвичи вновь вышли вперед, ударом в "девятку" отличился Ярослав Гладышев — 1:2. Точку на 82 минуте поставил Ярослав Гладышев с передачи Данила Глебова — 1:3.
Подопечные Игоря Осинькина после поражения остались на 10 месте в турнирной таблице.
Следующий матч самарцы проведут 12 мая в Нижнем Новгороде против "Пари НН".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.