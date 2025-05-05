"Крылья Советов" в большинстве уступили "Динамо" — 1:3

В понедельник, 5 мая, в Самаре в двадцать седьмом туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" — 1:3.

Москвичи открыли счет уже на 2 минуте, Гладышев ушел от Печенина и Гапонова отдал на Нгамале, и Муми отправил мяч в сетку Песьякова — 0:1. На 32 минуте самарцы отыграли отставание, Олейников сделал передачу в центр, и Скопинцев срезал в свои ворота — 1:1.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, Карраскаль ударил по лицу соперника и получил прямую "красную". На 54 минуте москвичи вновь вышли вперед, ударом в "девятку" отличился Ярослав Гладышев — 1:2. Точку на 82 минуте поставил Ярослав Гладышев с передачи Данила Глебова — 1:3.

Подопечные Игоря Осинькина после поражения остались на 10 месте в турнирной таблице.

Следующий матч самарцы проведут 12 мая в Нижнем Новгороде против "Пари НН".