Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" по итогам работы в первом полугодии 2023 выпустила 23 679 единицы специализированной продукции для предприятий нефтепроводной отрасли. Стоимость выпущенных изделий составила почти 340 млн руб.

Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции стали 16 дочерних организации компании "Транснефть", которая в текущем году отмечает свое 30-летие.

Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 305 позиций, в том числе ледорезные установки, боновые заграждения для локализации разливов нефти, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов.

Одним из основных видов изделий является машина для безогневой резки труб "Волжанка", выпускаемая в четырех модификациях. Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов.

В текущем году в номенклатуру введены ручной труборез, кожух утепления наружного оборудования резервуаров, более 50 единиц резинотехнических изделий для торцовых уплотнений насосов. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции проводится в рамках программы импортозамещения. Так, изготовленный ЦБПО ручной труборез успешно заменил аналог иностранного производства и позволил производить работы на технологических трубопроводах в стесненных условиях и труднодоступных местах.

Кроме того, за первую половину года ЦБПО выполнила ремонт 187 единиц оборудования.

В настоящее время база ведет разработку автоматического пробоотборника секционного сниженного (для нефтепродуктов), а также устройства для поиска и ликвидации несанкционированных врезок. Ведется освоение производства шнуров резиновых для фланцевых соединений запорной арматуры (корпус-крышка).

В рамках внедрения "Системы развития Транснефть-— ОПТИМУМ" в 2023 году на ЦБПО была разработана методика проведения линейных обходов с применением элементов гемба-менеджмента, которая включает инструменты для быстрого поиска проблем.