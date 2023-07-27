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Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в Интернете

СЫЗРАНЬ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств по (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в отношении 20-летнего жителя Калужской области, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела.

Оперативники задержали мужчину в Сызрани и обнаружили в его мобильном телефоне информацию, дающую повод подозревать его в причастности к незаконному сбыту наркотиков с использованием сети Интернет.

В дальнейшем полицейские обнаружили тайники и изъяли из них 16 свертков с наркотическим средством, предположительно, приготовленных для сбыта в Сызрани. А при осмотре жилища подозреваемого стражи порядка нашли три полимерных пакета с различными веществами и приспособления, предназначенные для расфасовки, - электронные весы, кофемолку, полимерные пакетики и скотч.

Потом экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотиками "героин" общей массой 187,3 г и "метадон" массой 0,95 г.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия его заключили под стражу. Сейчас следствие закончилось, и уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция вмененной мужчине статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Гид потребителя

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