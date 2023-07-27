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Преступления Происшествия

Под уголовное дело о мошенничестве попал глава МУП Максим Конышев

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело из-за долгов за электроэнергию. Об этом рассказали в компании "Самараэнерго".

"С мая 2020 г. муниципальное предприятие "Исток", отвечающее за водоснабжение сельского поселения Масленниково Хворостянского района, фактически не оплачивает используемую электроэнергию. По состоянию на 1 июля долг МУП за полученные энергоресурсы превышает 3,7 млн руб., что сравнимо со стоимостью электроэнергии для всех его офисных и производственных нужд на период более двух лет", — сообщили в ПАО "Самараэнерго".

Представители компании обратились в правоохранительные органы. Проверить попросили расход собираемых средств с населения. В итоге, нарушения нашли.

"Проведенная проверка дала основание органам правопорядка возбудить уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ч.1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) в отношении возглавлявшего МУП "Исток" директора — Максима Конышева", — рассказали в компании.

Сообщается, что теперь Конышев покинул должность. А долги энергетики продолжают взыскивать.

Гид потребителя

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