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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал контракты с молодыми баскетболистами

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Денис Першин, Ярослав Дудник, Илья Зайцев, Антон Федоров, Егор Чирков и Никита Косяков будут играть за "молодежку" "Самары", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

"Рад, что нам на новый сезон удалось подписать этих игроков, — прокомментировал главный             тренер команды "Самара-2" Александр Полинкевич. — Илья Зайцев и Антон Федоров — самарские ребята, которые своим трудом, своей работой на тренировках доказали, что заслуживают место в составе. С ними в один ряд я могу поставить и Егора Чиркова: это перспективный парень из Тольятти, он проявил себя в команде ДЮБЛ и уже подключался к "молодежке". Удалось вернуть домой Ярослава Дудника и Дениса Першина, которые провели три года в Краснодаре и получили там хороший опыт. Единая молодежная лига ВТБ — это турнир, в котором они пока не играли, это шаг вперед. Никита Косяков много лет провел в системе ЦСКА и уже играл в "молодежке". Надеюсь, в нашей команде он будет прогрессировать, вырастет в хорошего центрового и поможет "Самаре".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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