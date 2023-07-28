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ЖКХ и благоустройство Общество

Канализацию через водопровод: самарец произвел незаконную врезку опасным способом

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Незаконная врезка, которую произвел житель частного дома по ул. Тувинской в Кировском районе Самары могла вывести из строя всю систему водоснабжения. Кроме того, он невольно нарушил закон: подключился к централизованной системе водоотведения без законного оформления в ресурсоснабжающей организации. Об инциденте сообщили в "РКС-Самара".

При этом сам нарушитель был уверен, что действует правильно: мужчина обратился в компанию, которая обслуживает сети рядом с его домом. Там его заверили, что подключиться к центральной канализации легко и больше никуда идти не нужно. Слово "водоканал" в названии компании внушило доверие, а зря — оформить подключение к централизованным сетям имеет законное право только гарантирующая организация — ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара").

Врезку в некоем "водоканале" сделали быстро, как говорится, без шума и пыли. Взяли деньги за работу, вот только провели канализационную трубу через водопроводный колодец, подвергнув опасности заражения огромное число людей. В случае технологического отказа на сетях стоки могли попасть в линию холодного водоснабжения и привести к самым опасным последствиям.

Незаконную врезку обнаружили специалисты "РКС-Самара" во время одной из регулярных проверок частного сектора. Сейчас опасная канализация затампонирована, жителю дома на ул. Тувинской предстоит сделать проект и провести монтаж системы заново: теперь по всем правилам, с оформлением необходимой документации.

Нарушитель, хоть и невольный, всё равно должен заплатить штраф за незаконное пользование системой водоотведения. После детального разбора ситуации сотрудники ресурсной компании нашли способ уменьшить размер штрафа с возможностью оплатить его в рассрочку. Позже пострадавший житель может попробовать перевыставить этот штраф тому самому "водоканалу", специалисты которого посоветовали лёгкий, но незаконный путь.

В "РКС-Самара" подчеркивают: самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями! Их делают с нарушениями санитарных и строительных норм и правил, они подвергают опасности большое количество людей. Рано или поздно о нелегальном подключении станет известно, проверки сетей идут постоянно. С начала этого года контролёры и сотрудники службы безопасности "РКС-Самара" обнаружили 78 нелегальных врезок.

В случае с ул. Тувинской житель пострадал из-за недобросовестной компании, сотрудники которой торопились получить прибыль и ввели его в заблуждение. Хотя должны были объяснить, что нужно оформить подключение по закону в ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") — гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение в Самаре, согласно Постановлению администрации г. о. Самара № 767 от 19.07.2013.

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