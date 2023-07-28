В Курумоче из-за неисправности задержался вылет рейса в Стамбул

В среду, 26 июля, в аэропорту "Курумоч" был задержан рейс Самара - Стамбул авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в путь в 3:40, а улетел в 13:00. Об этом сообщила работавшая в аэропорту в связи со случившимся старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирина Загаринская.
По данным представителя надзорного ведомства, на рейс были зарегистрированы 77 пассажиров, 10 из которых дети в возрасте до 12 лет и двум нет еще и двух лет.
Причиной задержки вылета в прокуратуре называют техническую неисправность - забился топливный фильтр.
Ирина Загаринская пояснила, что на время ожидания вылета 35 пассажиров были размещены в гостинице, а 42 убыли по месту жительства. Часть из них оформила возврат денег за билеты, и часть вернулась ко времени вылета в аэропорт и отправилась в путь.
Как пояснила Ирина Загаринская, жалоб от пассажиров не поступало.
Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!