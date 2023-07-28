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В Курумоче из-за неисправности задержался вылет рейса в Стамбул

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, в аэропорту "Курумоч" был задержан рейс Самара - Стамбул авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в путь в 3:40, а улетел в 13:00. Об этом сообщила работавшая в аэропорту в связи со случившимся старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирина Загаринская.

По данным представителя надзорного ведомства, на рейс были зарегистрированы 77 пассажиров, 10 из которых дети в возрасте до 12 лет и двум нет еще и двух лет.

Причиной задержки вылета в прокуратуре называют техническую неисправность - забился топливный фильтр.

Ирина Загаринская пояснила, что на время ожидания вылета 35 пассажиров были размещены в гостинице, а 42 убыли по месту жительства. Часть из них оформила возврат денег за билеты, и часть вернулась ко времени вылета в аэропорт и отправилась в путь.

Как пояснила Ирина Загаринская, жалоб от пассажиров не поступало.

Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства.

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