В Отрадном директор фирмы не выплатил 3 млн зарплат сотрудникам

Следственным отделом по городу Отрадный СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего услуги в сфере животноводства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, в 2022 г. директор ООО не выплатил заработную плату 52 работникам на общую сумму более 3 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.