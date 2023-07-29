В Отрадном директор фирмы не выплатил 3 млн зарплат сотрудникам

Следственным отделом по городу Отрадный СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего услуги в сфере животноводства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).
По версии следствия, в 2022 г. директор ООО не выплатил заработную плату 52 работникам на общую сумму более 3 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?