Сызранец перевел мошенникам 100 тыс. рублей

В Сызрани 18-летнему жителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на него мошенники пытаются оформить кредит.

Слова звонившего молодой человек не принял всерьез, но, когда незнакомец позвонил через несколько часов и предупредил, что мошенники уже оформили несколько кредитов на его имя, решил последовать инструкции якобы сотрудника банка.

Учащийся профессионального колледжа перевел на "безопасный" счет 100 тыс. руб., которые также по указанию "банкира" взял в кредит и только когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что его обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.