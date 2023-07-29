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Преступления Происшествия

Сызранец перевел мошенникам 100 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 18-летнему жителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на него мошенники пытаются оформить кредит.

Слова звонившего молодой человек не принял всерьез, но, когда незнакомец позвонил через несколько часов и предупредил, что мошенники уже оформили несколько кредитов на его имя, решил последовать инструкции якобы сотрудника банка.

Учащийся профессионального колледжа перевел на "безопасный" счет 100 тыс. руб., которые также по указанию "банкира" взял в кредит и только когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что его обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные" счета.
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

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