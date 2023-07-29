Тольяттинские теннисисты выиграли четыре медали на летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт"

В Уфе продолжаются I летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт". В соревнованиях по теннису представители Самарской области завоевали четыре медали.

"Золото" у Владислава Абрамова (смешанный парный разряд). Он же взял "серебро" в парном разряде.

Также Абрамов забрал "бронзу" в одиночном разряде. Ангелина Анучина завоевала бронзовую медаль в парном разряде.

"Соревнования "Мы вместе. Спорт" уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран. Летние сурдлимпийские игры в Уфе станут частью этого яркого движения", — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.