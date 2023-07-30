В Самаре на Волге утонул мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 29 июля, в 17:15 спасателям поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Самары на реке Волга в районе Софийской набережной утонул 68-летний мужчина.

Фото: ПСС по Самарской области