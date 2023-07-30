В Самаре на Волге утонул мужчина

В субботу, 29 июля, в 17:15 спасателям поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Самары на реке Волга в районе Софийской набережной утонул 68-летний мужчина.
Поиски проводились на протяжении часа. В 18:20 утонувший был поднят с глубины шесть метров и на удалении от берега в сорок метров и передан сотрудникам полиции. На месте происшествия работали четыре водолаза.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!