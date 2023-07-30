Замначальника Межрайонной инспекции ФНС по Самарской области пойдет под суд за взятки

Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела Межрайонной инспекции ФНС России по Самарской области, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с 2019 г. по 2022 г. обвиняемый получал неоднократно в несколько приемов взятки на общую сумму около 750 тыс. руб. от индивидуальных предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.