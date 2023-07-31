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Теплоход скрылся с места происшествия: в Самаре байдарка попапа под отходившее с пристани судно В регионе из-за плохой погоды пострадало четыре человека В Самаре на Волге утонул мужчина В Курумоче из-за неисправности задержался вылет рейса в Стамбул Силовики задержали опасного мужчину с мачете, который сбежал из психбольницы

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Теплоход скрылся с места происшествия: в Самаре байдарка попапа под отходившее с пристани судно

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июля, около 14:44 на левом берегу Волги в районе пляжа Кинап в Октябрьском районе Самары произошло столкновение двухместной байдарки с теплоходом "Шмель", отходившим от пристани.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сразу после происшествия теплоход скрылся с места происшествия. Байдарка повреждения не получила, пострадавших не имеется, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Ведомство проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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