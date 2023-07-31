Теплоход скрылся с места происшествия: в Самаре байдарка попапа под отходившее с пристани судно

В воскресенье, 30 июля, около 14:44 на левом берегу Волги в районе пляжа Кинап в Октябрьском районе Самары произошло столкновение двухместной байдарки с теплоходом "Шмель", отходившим от пристани.
Сразу после происшествия теплоход скрылся с места происшествия. Байдарка повреждения не получила, пострадавших не имеется, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Ведомство проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!