Теплоход скрылся с места происшествия: в Самаре байдарка попапа под отходившее с пристани судно

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 июля, около 14:44 на левом берегу Волги в районе пляжа Кинап в Октябрьском районе Самары произошло столкновение двухместной байдарки с теплоходом "Шмель", отходившим от пристани.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура