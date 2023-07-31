Самосвалы SHACMAN можно приобрести с субсидией на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE и ООО "Первый Кузовной" объявляют о запуске специальной программы финансирования коммерческой техники марки SHACMAN. Срок действия программы — до 31 декабря 2023 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели самосвалов SHACMAN различных моделей с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора. Размер скидки достигает 140 000 рублей и зависит от комплектации транспортного средства.

Так, например, самосвал SHACMAN X3000 с колёсной формулой 6×6 и мощностью 430 л. с. доступен с выгодой в размере 100 тысяч рублей, а скидка на лизинг моделей X3000 с колёсной формулой 6×4 или 8×4 и мощностью от 430 до 440 л. с. составит 140 тысяч рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "Первый Кузовной" — является частью Группы компаний "Альфа" и официальным дилером специальной техники марки SHACMAN на территории РФ.

Самосвалы SHACMAN серии X3000 отличаются от предыдущего поколения принципиально новым дизайном кабины водителя и конструктивными особенностями, свойственными лучшим образцам тяжёлых грузовиков. Aвтомобили данной серии — единственные среди аналогичной продукции в КНР, соответствующие требованиям европейской сертификации по стандарту ECER29 (испытание ударной нагрузкой). Производство самосвалов серии X3000 осуществляется по немецкой технологии MAN, ТС также соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-V. Данная серия продукции представлена автомобилями с колёсной формулой 6×4 и 8×4, главным образом предназначена для высококлассного сегмента рынка логистики и грузоперевозок. Кроме того, SHACMAN серии X3000 оснащены новейшими системами с функциями интеллектуального управления, что позволяет осуществлять интернет-мониторинг, контроль работы автоколонны удалённо и оперативно.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Список филиалов дистрибьютора и подробный перечень субсидируемых моделей техники SHACMAN уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.