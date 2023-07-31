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Тольяттинец "снял скальп", упав с лестницы

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло в Автограде 30 июля. В тольяттинских пабликах появились видео того, как скорая забирает мужчину с окровавленной головой. Подписи гласили, что с мужчины сняли скальп. Что же случилось на самом деле, выяснили полицейские.

"В отдел полиции по Автозаводскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении местного жителя 1982 г. рождения. Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пострадавшего и очевидцев произошедшего", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В итоге выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с лестницы дома на ул. 70 лет Октября. При падении он и получил травму. После этого неудачливого любителя выпивки отвезли в больницу.

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