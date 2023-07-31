Тольяттинец "снял скальп", упав с лестницы

ЧП произошло в Автограде 30 июля. В тольяттинских пабликах появились видео того, как скорая забирает мужчину с окровавленной головой. Подписи гласили, что с мужчины сняли скальп. Что же случилось на самом деле, выяснили полицейские.
"В отдел полиции по Автозаводскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении местного жителя 1982 г. рождения. Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пострадавшего и очевидцев произошедшего", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В итоге выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с лестницы дома на ул. 70 лет Октября. При падении он и получил травму. После этого неудачливого любителя выпивки отвезли в больницу.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!