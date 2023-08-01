В Самарской области до ноября отремонтируют дорогу в Волжском районе

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Оренбург" — Рощинский в Волжском районе.