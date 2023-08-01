В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого стало плохо пассажиру

Во вторник, 1 августа, в 2:42 командир воздушного судна, летевшего по маршруту Москва - Самарканд, доложил диспетчеру о больном пассажире на борту. Был объявлен сигнал срочности "PAN" и запрошена бригада "скорой", сообщает Аviaincident.
В 3:02 самолет приземлился на незапланированный аэродром Самара Курумоч. Пассажир передан медикам.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!