В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого стало плохо пассажиру

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Во вторник, 1 августа, в 2:42 командир воздушного судна, летевшего по маршруту Москва - Самарканд, доложил диспетчеру о больном пассажире на борту. Был объявлен сигнал срочности "PAN" и запрошена бригада "скорой", сообщает Аviaincident.